هشام حسين يوجه 3 أسئلة برلمانية بشأن مشكلات المياه والمواصلات والمخابز

وجه الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب عدد من الأسئلة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن بعض مشكلات مناطق الهرم وأكتوبر وحدائق أكتوبر.

وأشار النائب إلى أن المشكلة الأولى تتعلق باستمرار أزمة الانقطاع المتكرر للمياه في عدد من المناطق بالهرم، وهي معاناة تواجه الأهالي منذ فترة طويلة.

وقال النائب: تواصلنا مع شركة المياه والصرف الصحي لأكثر من مرة ووعدت بالحل، إلا أن الأزمة لا زالت قائمة، وشكاوى المواطنين متكررة من انقطاع المياه لساعات طويلة وبشكل شبه يومي.

وأكد هشام حسين، أن المشكلة الثانية فتتعلق بأزمة المواصلات في مناطق حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، وهو ما يتسبب في مشكلات كبيرة في التنقل للمواطنين، لاسيما مع دخول المدارس.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه أعلن جهاز حدائق أكتوبر أكثر من مرة توفير خطوط نقل، إلا أنها غير كافية، نظرا لزيادة أعداد المواطنين، الأمر الذي يستلزم زيادة أعداد سيارات النقل.

وأوضح هشام حسين، أن المشكلة الثالثة فتتمثل في نقص أفران العيش البلدي، في منطقتي حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وهو الأمر الذي يسبب معاناة الأهالي في صرف الحصص التموينية من الخبز المدعم.

وطالب عضو البرلمان وزير الإسكان بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع حل لتلك المشكلات، لتخفيف معاناة أهالي الهرم وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة.