اتحاد الكرة ينفي شائعات استبعاد المنتخب من كأس العالم 2026

نفى اتحاد الكرة ما تردد عن احتمال استبعاد منتخب الفراعنة من المشاركة في كأس العالم 2026 بسبب مستحقات مالية متأخرة.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد، وليد العطار، أن ما تم تداوله في هذا الشأن "غير صحيح"، مشيرًا إلى أن المستحقات محل نزاع ولم يصدر حكم نهائي بشأنها.

تأتي هذه التصريحات بعد تقارير صحفية سويسرية أفادت بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فرض عقوبات على الاتحاد المصري بسبب عدم تسديد مستحقات مالية لشركة سويسرية نظمت مباريات لـ المنتخب.

وذكرت الصحيفة أن الفيفا حكم على الاتحاد المصري في 5 ديسمبر 2023 بسبب خرق العقد، ومنذ ذلك الحين لم يحدث أي تقدم في تسوية الموقف.

ووفقًا للتقارير، فإن لجنة الانضباط التابعة للفيفا فرضت غرامات على الاتحاد المصري مع مهلات للسداد، ولكن لم يتم الوفاء بالمدفوعات المستحقة.

وأشارت إلى أن عدم سداد الديون بحلول 19 سبتمبر قد يؤدي إلى عقوبات تشمل استبعاد المنتخب من تصفيات كأس العالم.

وفي سياق التصفيات، يتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مما يجعل أي غياب محتمل عن البطولة مؤسفًا لعشاق الكرة المصرية.

