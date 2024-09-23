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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أمير عادل: أتمنى العودة إلى منتخب مصر.. والزمالك سيفوز بالسوبر الأفريقى

أمير عادل
أمير عادل

قال أمير عادل لاعب نادي فالفيك الهولندي، أن عائلته زملكاوية وكان يتمنى اللعب في صفوف الزمالك في الفترة الماضية.

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وتابع أمير عادل خلال مداخلة "عبر زوم" مع برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" أنا زملكاوي وكنت أريد اللعب في الزمالك، وعائلتي بأكملها تنتمي إلى القلعة البيضاء، لكن التجربة لم تكن لطيفة بالنسبة لي  بعد أن وقعت للفريق أكثر من مرة".

وأضاف:"أريد العودة إلى منتخب مصر واللعب تحت قيادة كابتن حسام حسن، وأتمنى تأهل منتخبنا إلى كأس أمم إفريقيا المقبلة وكأس العالم 2026.

وأختتم حديثه قائلًا:"سعيد بعودتى للعب فى هولندا، انتقلت إلى صفوف فريق فالفيك في الدوري الممتاز في صفقة انتقال حر هذا الصيف، أتمنى أن تكون بوابتي للعودة لصفوف المنتخب".

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