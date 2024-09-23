أمير عادل: بكيت مرتين بسبب الزمالك وفخور بارتداء قميص منتخب مصر

قال أمير عادل لاعب فالفيك الهولندي، أنه يتمنى فوز الزمالك بالسوبر الأفريقى على حساب النادي الأهلي مساء الجمعة المقبل.

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وتابع أمير عادل خلال مداخلة "عبر زوم" مع برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" سعيد بمسيرتى الكروية وفخور بارتداء قميص منتخب مصر".

وأضاف:" سعيد بعودتى للعب فى هولندا وبكيت من السعادة بسبب توقيعى للزمالك ولكن الأمور لم تكتمل وقتها".

أكمل لاعب فالفيك الهولندي:" وقعت على عقود انتقالي إلى الزمالك ثلاث مرات وبكيت بسببهم فؤحًا وحزنًا،ولا أعلم سبب عدم إتمام انتقالي إلى الزمالك وأعتقد المشكلة خارج الملعب".

وأختتم:" مباراة نهائى القرن بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا عطلت إتمام انتقالي لنادي الزمالك".