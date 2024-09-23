الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أمير عادل: بكيت مرتين بسبب الزمالك وفخور بارتداء قميص منتخب مصر

أمير عادل
أمير عادل

قال أمير عادل لاعب فالفيك الهولندي، أنه يتمنى فوز الزمالك بالسوبر الأفريقى على حساب النادي الأهلي مساء الجمعة المقبل.

إقرأ أيضًا..

txt

عفت نصار: القمة لا تخضع للتوقعات وبلال وضعه إيه لو الأهلي خسر والزمالك فرصه أكبر

وتابع أمير عادل خلال مداخلة "عبر زوم" مع برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" سعيد بمسيرتى الكروية وفخور بارتداء قميص منتخب مصر".

وأضاف:" سعيد بعودتى للعب فى هولندا وبكيت من السعادة بسبب توقيعى للزمالك ولكن الأمور لم تكتمل وقتها".

أكمل لاعب فالفيك الهولندي:" وقعت على عقود انتقالي إلى الزمالك ثلاث مرات وبكيت بسببهم فؤحًا وحزنًا،ولا أعلم سبب عدم إتمام انتقالي إلى الزمالك وأعتقد المشكلة خارج الملعب".

وأختتم:" مباراة نهائى القرن بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا عطلت إتمام انتقالي لنادي الزمالك".

مواد متعلقة

أنشطة وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة

كريستيانو رونالدو بإطلالة رائعة خلال إجازته في مدريد

الطبيعة غاضبة.. والعالم يواجه خطر الفناء

تفاصيل جلسة حوارية مُطولة لرئيس الوزراء مع عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين

بايدن.. «حكم السن»

تعرف على وجهة روميلو لوكاكو خلال الفترة القادمة

نجم الزمالك السابق: جوميز استغل المباريات الماضية لمعرفة نواقص الفريق

ردود شافية.. رئيس الوزراء يجيب عن عددٍ من القضايا تشغل الرأي العام
الجريدة الورقية