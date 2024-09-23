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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

كواليس موافقة ميكالي علي تدريب منتخب مصر للشباب

ميكالي
ميكالي

كشف كايو زيلر وكيل البرازيلي روجيرو ميكالي، أسباب عودة المدرب البرازيلي إلى مصر بعد نهاية عقده مع منتخب الفراعنة الأولمبي عقب أولمبياد باريس 2024.

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وقال وكيل ميكالي في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"الاتفاق تم بين ميكالي والاتحاد المصري، ميكالي عاد لقيادة المنتخب المصري للشباب ليستكمل مساهمته في تطوير الكرة المصرية".

وأضاف:"العودة لقيادة شباب مصر على أمل أن يجد لاعبين أكثر بخبرات أفضل في جيل 2005 تساعده في التأهل للأولمبياد القادمة في 2028"

واكمل:"التركيز في عمل ميكالي الأن هو التأهل إلى الأولمبياد والعقد ساري حتى الأولمبياد القادمة"

وأردف:"ميكالي سعيد بالخطوة خصوصًا وإنه مهتم بالكرة المصرية

وأختتم:" ميكالي سعيد بالعمل مع المنتخب المصري وما تم تحقيقه مع الجيل الأولمبي

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