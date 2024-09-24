محافظ سوهاج يسلم 11 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين

سلم اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، 11 عقدا لتقنين الأراضى أملاك الدولة للمواطنين، ممن استوفوا الاشتراطات المطلوبة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، رئيس لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بالديوان، والسيد عبد العليم مدير وحدة التقنين بديوان عام المحافظة .

وأوضح محافظ سوهاج أنه تم اعتماد 7703 عقدا لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة، وفقا للقانون حتى الآن، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

وأكد " سراج " أن استلام العقد يعد سند قانوني للمواطن، مشيرا إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصا من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار لهم، مما سيسهم في رفع القيمة السوقية للعقارات الخاصة بهم، ويمكنهم من إدخال المرافق لها بصورة قانونية.