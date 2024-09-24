احذر .. عادة سيئة أثناء تناول الطعام تسبب زيادة الوزن والحموضة

حث الخبراء من حول العالم الملايين على التخلص من العادة السيئة عندما يتعلق الأمر بالجلوس لتناول الطعام.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، حذرت أخصائية التغذية والصيدلانية ديبورا جرايسون من أن تناول وجبة العشاء أثناء الاستلقاء على الأريكة يمكن أن يسبب بعض المشكلات الصحية الخطيرة.

وقالت جرايسون: "الجلوس على طاولة لتناول الطعام بدلاً من الانحناء على الأريكة سيحسن وضعيتك، مما يجعل من السهل على الطعام أن يمر عبر الجهاز الهضمي"، وبدون التلفاز الذي يصرف انتباهك، ستكون أكثر وعياً بما تأكله، وستمضغ ببطء وتشبع أسرع. وهذا بدوره يجعل من السهل على الجهاز الهضمي تحليل طعامك وتقليل خطر حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي بما في ذلك عسر الهضم والارتجاع".

وأوصت مؤسسة هارفارد هيلث بتناول الطعام في "وضع العمود الفقري المحايد والمستقيم - وليس مثنيًا للأمام أو للخلف كثيرًا"، وحتى بعد الانتهاء من وجبتك، من الحكمة عدم الاستلقاء مباشرة على الأريكة. يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى حدوث ارتداد حمض المعدة إلى المريء.

وحذر الدكتور كايل ستالر ، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى ماساتشوستس العام في الولايات المتحدة، من أن "الانحناء يضغط على البطن، مما قد يدفع حمض المعدة إلى الاتجاه الخاطئ". "وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن المرور عبر الأمعاء يتباطأ عندما تنحني. وفي رأيي، ربما يلعب دورًا صغيرًا".

وإذا كنت تعاني من ارتداد الحمض على الرغم من تناولك الطعام على المائدة والحفاظ على وضعية جيدة بعد الوجبات، فيفضل اتخاذ بعض الاحتياطات الإضافية مثل تناول وجبات أصغر وأكثر تكرارًا، وإيجاد طرق للاسترخاء في المساء، وفقدان بضعة أرطال إذا كنت تعاني من زيادة الوزن.

وأوصت هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا أيضًا بتجنب:

تناول الطعام خلال ثلاث إلى أربع ساعات قبل النوم

ارتداء ملابس ضيقة

التدخين

تناول الأطعمة الحريفة أو الغنية بالتوابل

تناول أي دواء موصوف دون استشارة الطبيب أولاً

تحدث إلى الصيدلي إذا استمرت حرقة المعدة في إزعاجك بعد اتباع هذه النصائح، وسوف يكون قادرًا على وصف أدوية تسمى مضادات الحموضة أو الألجينات التي يتم تناولها مع الطعام والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض.