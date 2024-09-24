أشرف نصار يكشف تفاصيل مثيرة عن مسابقة الدوري الممتاز الموسم الماضي

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن تفاصيل مثيرة في الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي.

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وقال أشرف نصار في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: الشكل العام للدوري الممتاز وتحديدا الموسم الماضي كان مليئ بالمعوقات من حيث التنظيم وهناك أندية استفادت من التوقفات.

وأضاف، توقف الـ45 يومًا بكأس أمم أفريقيا أثر بشكل سلبي على الفريق، وفي بداية الموسم صادفنا سوء توفيق كبير وتلقينا 5 هزائم مع بابافاسليو.

وتابع، وفي لقطة مثيرة، كنا سنخوض مباراة فاركو يوم 15 مارس في برج العرب وقبل المباراة بيومين تم تأجيلها وتلقينا الهزيمة في تلك المواجهة ومثل هذه المواقف تؤثر بشكل كبير علينا وعلى موقفنا في الدوري.

واختتم: كانت هناك مباراة آخرى بدون وجود الفار وطاقم التحكيم أبلغنا بعدم وجوده من الأساس قبل المباراة، وتلقينا هزيمة في هذا اللقاء من ركلة حرة ليست صحيحة على الإطلاق.