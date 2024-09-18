أشرف نصار: يجب إقامة انتخابات جديدة لرابطة الأندية قبل مناقشة شكل الدوري

أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن رابطة الأندية المحترفة تستحق الشكر بعد الموسم الماضي، مشيرا إلى أنه لابد عمل انتخابات جديدة للرابطة قبل مناقشة شكل الدوري في الموسم المقبل.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لابد من عمل انتخابات لرابطة المحترفين حتى نعرف من سيدير الدوري الموسم المقبل، وهناك رأي عدد كبير من الأندية أن يكون الدوري بالشكل المعتاد مع ضرورة تنظيم جدول البطولة منذ اليوم الأول، وأن يكون معلن وواضح".

وأضاف: "كان يتم الاعلان عن جدول الدوري على عدة مراحل، وهذه الأمور تؤثر على فترات الاعداد، والموسم الماضي كان فيه توقف 45 يوم بسبب بطولة أمم إفريقيا، ولو تم حذف هذه الفترة سيتم انهاء الدوري في شهر يونيو، وهذا رأي معظم الأندية وهناك تواصل حدث مع الاتحاد السكندري وانبي وطلائع الجيش".

وأكمل: "سأقول رأيي في الاجتماع بأنه لابد أن يكون الدوري بنظامه المعتاد، خصوصا ان الموسم الماضي كان هناك ارتباطات عديدة للمنتخبات الوطنية".

وزاد: "ما المانع في انتخاب الرابطة الجديدة، ومن ثم مناقشة شكل بطولة الدوري المصري".