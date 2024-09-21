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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

حقيقة تسبب مشهد "رانيا يوسف والكلب" في منع فيلم التاروت.. فيديو

رانيا يوسف وكلب
رانيا يوسف وكلب

أوضح بلال صبري، منتج فيلم "التاروت"، حقيقة منع عرض الفيلم الذي تشارك فيه رانيا يوسف، بسبب وجود مشهد يتضمن "خيانة زوجية مع كلب".

أكد "صبري" في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي على قناة "الحدث اليوم" أنه لا توجد أي مشاهد في فيلم "التاروت" تتعلق بالخيانة الزوجية مع الكلب، مشددًا على أن كل ما يُشاع حول هذا الموضوع ليس سوى شائعات.

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وأضاف: يتضمن الفيلم مشهدا للفنانة رانيا يوسف مع زوجها، حيث تقول له إن الكلاب أوفى من البشر، وقد علقت الرقابة على هذا المشهد بأنه لا يحمل أي معنى، وطالبت بحذفه، وبالفعل تم حذفه وحصلنا على التصريح.

 

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