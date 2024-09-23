مهرجان لاستقبال طلاب جامعة عين شمس

تستعد جامعة عين شمس لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي 2023/2024، بمهرجان من تنظيم قطاع التعليم والطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر.

يأتي ذلك بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وصندوق التكافل الإجتماعى المركزى، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

يتضمن مهرجان استقبال الطلاب العديد من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى دمج الطلاب في الحياة الجامعية وتعريفهم بالخدمات والفرص المتاحة لهم.

تنطلق الفعاليات يوم السبت الموافق ٢٨ سبتمبر الجارى وتستمر حتى الخميس ٣ أكتوبر ٢٠٢٤ ، بحرم جامعة عين شمس الرئيسى وملاعب المدينة الجامعية وقاعة الإحتفالات الكبرى .

تفاصيل مهرجان جامعة عين شمس

ويشمل مهرجان جامعة عين شمس استعراضًا للفرق الجامعية المختلفة، ورفع العلم، وفقرة تعريفيّة بالعادات والتقاليد الجامعية، و باللجان الطلابية وأدوارها في دعم الأنشطة الطلابية.

ويتم تنظيم حملات توعوية تركز على قضايا الصحة العامة والبيئة، إلى جانب فقرات فنية وموسيقية يشارك فيها كورال الجامعة، بالإضافة إلى مهرجان رياضى يشمل الألعاب التقليدية والإلكترونية، يقام على ملاعب المدينة الجامعية.

تأتي هذه الفعاليات في سياق جهود جامعة عين شمس لتعزيز التفاعل الإيجابي بين الطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية على مدار العام.