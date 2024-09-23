محافظ أسوان يوجه السكرتير العام المساعد بمرافقة وفد شباب تنسيقية الأحزاب

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للسكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل بمرافقة وفد شباب تنسيقية الأحزاب أثناء زيارتهم لقرى مركز دراو فى حضور القيادات البرلمانية والتنفيذية حيث تم المرور على محطة مياه الشرب بقرية بنبان.

وتم الإطمئنان الكامل من نقاء المياه وجودتها وصلاحيتها للمواطنين وهو ما أثبته نتائج التحاليل المعملية التى تم إجراؤها على مدار الأيام الماضية.

وعقب ذلك قام أعضاء وفد شباب تنسيقة الأحزاب بزيارة للمدرسة الثانوية ببنبان ، والتى تضم 382 طالب داخل 11 فصل ، وتم توزيع الشنط المدرسية على الطلاب ، كما تم زيارة عدد من المنازل داخل قرى الرقبة وبنبان.

وتم بث الطمأنينة فى نفوسهم فى ظل سلامة وجودة مياه الشرب ، وضم وفد شباب التنسيقية كل من النائب عمرو درويش عضو التنسيقية أمين سر لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب ، والنائب أكمل نجاتى عضو التنسيقية أمين سر لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس الشيوخ ،و النائبة نهى زكى عضو التنسيقية أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ، والدكتور رامى عبد الباقى عضو التنسيقية أخصائى مكافحة العدوى والوبائيات ، والدكتور محمد منصور محمد ، والدكتور الحسن على محمد .