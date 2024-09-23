وزير الصحة: نتوقع انحصار حالات النزلات المعوية في أسوان خلال أسبوع

تحدث الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن أزمة حالات النزلات المعوية في محافظة أسوان، موضحًا أن هناك انخفاضا في عدد الحالات تم ملاحظتها من خلال أجهزة الرصد بوزارة الصحة خلال يومين.

حالات النزلات المعوية في محافظة أسوان

وأشار في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب جولته في عدد من مستشفيات محافظة أسوان، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن فترة حضانة الميكروب في المعدة يأخذ مدة تتراوح بين 3 و5 أيام، متوقعًا انحصار الحالات المصابة بشكل كامل خلال أسبوع.

وأوضح أن محافظة أسوان تضم 116 قرية و77 نجع، وهي محافظة ليست صغيرة، وبالتالي فإن عدد الحالات التي يتم التحدث عنها بالنسبة لحجم هذه المحافظة تعتبر بسيطة للغاية ولكنها لها كافو الرعاية والاهتمام على كل مستويات الدولة، مؤكدًا أن الإجراءات التي جرى اتباعها منذ تلقي البلاغ الأول يوم 16 سبتمبر بدأت يوم 17 سبتمبر، من خلال تشكيل لجنة من إدارة الطب الوقائي والترصد البيئي بوزارة الصحة برئاسة نائب الوزير.