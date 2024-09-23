مصر‭ ‬تفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬جناح‭ ‬فى‭ ‬‮ ‬المعرض ‭ ‬السياحى‭ ‬الدولى‭ ‬Leisure‭ ‬بموسكو

‮ ‬فاز‭ ‬الجناح‭ ‬المصرى‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬جناح‭ ‬فى‭ ‬المعرض‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التصميم‭ ‬والذى‭ ‬يأخذ‭ ‬شكل‭ ‬المعبد‭ ‬المصرى‭ ‬القديم‭ ‬بلمحة‭ ‬عصرية،‮ ‬وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬والآثار‭ ‬ممثلة‭ ‬فى‭ ‬الهيئة‭ ‬المصرية‭ ‬العامة‭ ‬للتنشيط‭ ‬السياحى‭ ‬قد‭ ‬شاركت‭ ‬‮ ‬فى‭ ‬المعرض‭ ‬السياحى‭ ‬الدولى‭ ‬Leisure 2024‭ ‬فى‭ ‬دورته‭ ‬الثلاثين‭ ‬والذى‭ ‬أُقيمت‭ ‬فعالياته‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الروسية‭ ‬موسكو‭.‬

وأكد‭ ‬شريف‭ ‬فتحى‭ ‬وزير‭ ‬السياحة‭ ‬والآثار‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التواجد‭ ‬بالمعارض‭ ‬السياحية‭ ‬الكبرى‭ ‬والفعالة‭ ‬التى‭ ‬تُقام‭ ‬بالأسواق‭ ‬السياحية‭ ‬المستهدفة‭ ‬لإلقاء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المقصد‭ ‬السياحى‭ ‬المصرى‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬صناعة‭ ‬السياحة‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬مستجدات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الترويج‭ ‬للمنتجات‭ ‬والأنماط‭ ‬السياحية‭ ‬المتنوعة‭ ‬التى‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬وجهود‭ ‬الدولة‭ ‬ليكون‭ ‬المقصد‭ ‬السياحى‭ ‬المصرى‭ ‬الأول‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التنوع‭ ‬فى‭ ‬أنماطه‭ ‬ومنتجاته‭ ‬السياحية‭.‬

وافتتح‭ ‬الجناح‭ ‬المصرى‭ ‬المشارك‭ ‬بالمعرض‭ ‬السفير‭ ‬نزيه‭ ‬النجارى‭ ‬سفير‭ ‬مصر‭ ‬بموسكو،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬عطا‭ ‬الشربينى‭ ‬ممثلًا‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬المصرية‭ ‬العامة‭ ‬للتنشيط‭ ‬السياحى‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أشار‭ ‬عمرو‭ ‬القاضى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذى‭ ‬للهيئة‭ ‬المصرية‭ ‬العامة‭ ‬للتنشيط‭ ‬السياحى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬Leisure‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المعارض‭ ‬المهنية‭ ‬فى‭ ‬روسيا‭ ‬والتى‭ ‬يتم‭ ‬تنظيمها‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬منظمى‭ ‬الرحلات‭ ‬الروسى‭ ‬ATOR‭ ‬والاتحاد‭ ‬الروسى‭ ‬لصناعة‭ ‬السياحة‭ ‬PGT،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬متخذو‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬المهنيين‭ ‬بقطاع‭ ‬السياحة‭ ‬فى‭ ‬روسيا‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬نظرائهم‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

