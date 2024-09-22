الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 41,431 شهيدا و95,818 مصابا

شهداء غزة
شهداء غزة

كشفت مصادر طبية، اليوم الأحد عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,431، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من  أكتوبر الماضي،  وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا". 

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وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95,818 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 40 شهيدا، و58 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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