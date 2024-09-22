الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارة على مقاتلي حماس شمال غزة

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن سلاح الجو شنّ غارة دقيقة على مقاتلي حماس في شمال قطاع غزة،  وفقا لو كالة "سكاي نيوز عربية". 

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وذكر الجيش في بيان: "قبل قليل، وبناء على توجيهات من الجيش الإسرائيلي، والشاباك، واستخبارات القيادة الجنوبية، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة دقيقة على مقاتلي حماس في شمال قطاع غزة. حيث كانوا يعملون من داخل مجمع كان يستخدم في السابق مدرسة كفر قاسم".

وأضاف: "قبل الغارة، تم اتخاذ العديد من الخطوات للتخفيف من مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين غير المتورطين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة، والمراقبة الجوية، ومعلومات استخباراتية إضافية. 

وتابع: "هذا مثال آخر على إساءة استخدام منظمة حماس المنهجية للبنية التحتية المدنية في انتهاك للقانون الدولي".

وأشار الجيش إلى أنه سيواصل "العمل ضد المنظمات التي تستخدم المدارس والمؤسسات المدنية كملجأ".

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