إيفان توني يقود تشكيل الأهلي أمام الجندل في كأس خادم الحرمين

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة بقيادة ماتياس يايسله، التشكيل الرسمي لمواجهة الجندل، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجاري.

ويقود هجوم أهلي جدة في هذه المباراة الثلاثي؛ روبيرتو فيرمينو- سميحان النابت- إيفان توني.

تشكيل أهلي جدة أمام الجندل

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي- ميريح ديميرال- روجر إيبانيز- بسام الحريجي.

خط الوسط: زياد الجهني- جابري فيجا- ياسين الزبيدي.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو- سميحان النابت- إيفان توني.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: عبدالرحمن الصانبي- عبدالله عبده- محمد بكر- فراس البريكان- عبدالله العمار- فهد الرشيدي- فهد الحمد- سعد بالعبيد- علي الأسمري- عبدالكريم دارسي- فرانك كيسييه.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يأتي الجندل في المركز السادس عشر في ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي "يلو".