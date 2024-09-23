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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان أيام القاهرة للمونودراما الدورة الـ 7

بوابة الوفد الإلكترونية

ينطلق في الخامسة مساء غدٍ، الثلاثاء، مؤتمر صحفي للإعلان عن التفاصيل النسخة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف.

ويقام المؤتمر بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، وبحضور هاني رمزي ونيللي وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان.

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

تكرم إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة المخرج الدكتور أسامة رؤوف، النجم هاني رمزي مع كوكبة من نجوم الفن، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان تقديرًا لمشواره المسرحي.

يشار إلى أن الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم.

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