برنامج تأهيلي لتقديم الدعم النفسي للطلاب في مدن جامعة عين شمس

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي في جامعة عين شمس للعاملين بقسم الإشراف في المدن الجامعية (طلبة وطالبات) والفروع الخارجية، إلى جانب العاملين بوحدات الإرشاد النفسي، على تقديم الدعم النفسي للطلاب.

جاء ذلك في إطار حرص قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس على تطوير مهارات العاملين بقطاع المدن الجامعية وتعزيز كفاءاتهم.

وتم تنظيم البرنامج بالتعاون مع فريق الدعم النفسي بمستشفيات جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وبإشراف فني وعلمي الدكتور هشام رامي، وإشراف عام وتنسيق إداري إبراهيم سعيد، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

مواعيد البرنامج التاهيلي في جامعة عين شمس

تستمر فعاليات البرنامج التدريبي في جامعة عين شمس حتى يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر، من الساعة التاسعة صباحًا في قاعة مؤتمرات المبنى الرئيسي بالمدينة الجامعية للطلبة، ويهدف البرنامج إلى تدريب العاملين بالمدن الجامعية على كيفية اكتشاف الحالات النفسية التي قد يعاني منها الطلاب بسبب ضغوط الدراسة.

وتم تقسيم البرنامج إلى دفعتين، تشمل الدفعة الأولى مشرفات المدينة الجامعية الرئيسية والفروع الخارجية في جامعة عين شمس من يوم الأحد إلى الثلاثاء ، ويقوم بالتدريب وإلقاء المحاضرات الدكتورة ميار نوارة، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، والدكتور عمر جمال، استشاري الطب النفسي بالجامعة ، لتأهيل الكوادر المشرفة على الطلاب لتقديم الدعم النفسي اللازم للطلاب والطالبات.

أما المجموعة الثانية ستكون علي مدار يومى الاربعاء والخميس وتشمل العاملين بالمدينة الجامعية - طلبة.