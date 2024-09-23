ماني وتاليسكا يقودان تشكيل النصر أمام الحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر، تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة الحزم بعد قليل، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وستكون مباراة الحزم هي الاختبار الثاني للمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، مع النصر السعودي بعد استلامه المهام الفنية للفريق خلفًا لـ لويس كاسترو.

ويبدأ النصر مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين طامحًا في تعويض خسارة لقب النسخة الماضية بمباراة النهائي أمام الهلال بركلات الترجيح.

تشكيل النصر أمام الحزم..

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد آل فتيل - إيميريك لابورت – نواف بوشل.

خط الوسط: مختار علي – أوتافيو مونتيرو - أنجيلو جابرييل.

وفي الهجوم: عبد الرحمن غريب - ساديو ماني - أندرسون تاليسكا.

بدلاء النصر أمام الحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين

راغد النجار، مبار البوعينين، محمد سيماكان، سالم النجدي، عبد الله الخبيري، علي الحسن، ماجد قشيش، أيمن يحيى، ويسلي تيكسيرا، محمد مران.