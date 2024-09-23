مجلس إدارة الزمالك يحضر تدريبات فريق الكرة استعدادا للسوبر الأفريقي

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة الكابتن حسين لبيب على حضور تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي أقيم عصر اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي المقبلة أمام الأهلي.

جاء ذلك من أجل دعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين قبل مباراة الأهلي المرتقبة.

وتواجد في التدريب كل من، الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق والكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على فريق الكرة ونيرة الأحمر ورامي نصوحي عضوي المجلس..

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتضم قائمة الفارس الأبيض للسوبر كلا من:

محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي فى حراسة المرمى عمر جابر - محمد حمدي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - محمود بنتايك فى خط الدفاع

محمد شحاتة - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - زياد كمال - ناصر ماهر - أحمد زيزو - شيكابالا - كونراد ميشالاك - مصطفى شلبي فى خط الوسط سيف الدين الجزيري - عمر فرج فى الهجوم.

وحرص جوميز على عقد جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بضرورة التركيز واللعب بجدية لتحقيق الفوز بالبطولة التى وصفها بأنها مهمة جدا للفريق كدافع قوي للانطلاق نحو المنافسة على البطولات سواء المحلية أو الإفريقية مشددا على أنه يثق فى قدرتهم على الظهور بالشكل الذي يليق بهم وإمكانتهم العالية مطالبا بعدم الالتفات إلى محاولات البعض تصدير الجانب السلبي والتضخيم من قوة المنافس التقليدي.

كما حرص المدير الفني أيضا على التحدث عن بعض الأخطاء التى حدثت فى لقائى الذهاب والعودة أمام الشرطة الكينى وكيفية تجنبها فى مباراة الأهلى خصوصا في خطي الدفاع والوسط.

وتعاهد لاعبو الأبيض على بذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير البيضاء والعودة من الرياض بالبطولة لتضاف إلى سجلات إنجازات النادي.