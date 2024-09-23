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انفجار منصة القبة الحديدية قرب سلفيت في الضفة الغربية.. صورة حزب الله يقصف 4 قواعد عسكرية لجيش الاحتلال بمئات الصواريخ
الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال يقصف بلدات الجنوب وحزب الله يرد برشقة صاروخية على حيفا

مشاهد لدمار في بلدة
مشاهد لدمار في بلدة بالجنوب

 شهدت بلدة شوكين، قضاء النبطية في جنوب لبنان، دمارًا كبيرًا جراء قصف الاحتلال، ورد حزب الله برشقة صاروخية هزت مدينة حيفا، وصفارات الإنذار تدوي في القطاع الجنوبي للمدينة.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي:

 في وقت سابق، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرًا لسكان قرى منطقة البقاع في لبنان، مطالبًا الأهالي بالخروج من منازلهم خلال ساعتين إذا كانوا قريبين من مواقع حزب الله، مسافة لا تقل عن 1000 متر خارج القرية، أو التوجه إلى المدرسة المركزية القريبة منكم وعدم العودة إليه حتى إشعار آخر.

 وأضاف متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه: أن عمليات حزب الله تجبر جيش الدفاع الإسرائيلي للعمل ضد البنى التحتية الإرهابية في قراكم.

 

‏ وتابع متحدث جيش الاحتلال: أن جيش الدفاع غير معني بالمساس بكم، فاذا تواجدتم داخل أو بالقرب من منزل يحتوي على أسلحة لحزب الله - عليكم الخروج منه والابتعاد عنه خلال ساعتين لمسافة لا تقل عن 1000 متر خارج القرية أو التوجه إلى المدرسة المركزية القريبة منكم وعدم العودة إليه حتى إشعار آخر.

 

‏ وأشار جيش الاحتلال إلى أن كل من يوجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته وأسلحته يعرض حياته وحياة أبناء عائلته للخطر.

مشاهد لدمار في بلدة بالجنوب
مشاهد لدمار في بلدة بالجنوب
مشاهد لدمار في بلدة بالجنوب
مشاهد لدمار في بلدة بالجنوب

 

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