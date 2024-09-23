شلبي ودونجا ينتظمان في تدريبات الزمالك استعدادا للسوبر الأفريقي

انتظم مصطفى شلبي ونبيل عماد "دونجا" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الاثنين على ملعب النادي استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي المقبلة أمام الأهلي.



وكان الثنائي تعرض للإصابة بكدمة في كاحل القدم خلال مباراة الزمالك الماضية أمام الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك مصطفى شلبي ومحمد شحاتة في التدريبات الجماعية اليوم بعد التأكد من جاهزيتهما من الناحية الطبية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتضم قائمة الفارس الأبيض للسوبر كلا من:

محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي فى حراسة المرمى عمر جابر - محمد حمدي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - محمود بنتايك فى خط الدفاع

محمد شحاتة - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - زياد كمال - ناصر ماهر - أحمد زيزو - شيكابالا - كونراد ميشالاك - مصطفى شلبي فى خط الوسط سيف الدين الجزيري - عمر فرج فى الهجوم.

وحرص جوميز على عقد جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بضرورة التركيز واللعب بجدية لتحقيق الفوز بالبطولة التى وصفها بأنها مهمة جدا للفريق كدافع قوي للانطلاق نحو المنافسة على البطولات سواء المحلية أو الإفريقية مشددا على أنه يثق فى قدرتهم على الظهور بالشكل الذي يليق بهم وإمكانتهم العالية مطالبا بعدم الالتفات إلى محاولات البعض تصدير الجانب السلبي والتضخيم من قوة المنافس التقليدي.

كما حرص المدير الفني أيضا على التحدث عن بعض الأخطاء التى حدثت فى لقائى الذهاب والعودة أمام الشرطة الكينى وكيفية تجنبها فى مباراة الأهلى خصوصا فى خطي الدفاع والوسط.

وتعاهد لاعبو الأبيض على بذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير البيضاء والعودة من الرياض بالبطولة لتضاف إلى سجلات إنجازات النادي.