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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

خلال اغسطس

الكشف على 12750 مريض اسنان بالمستشفيات و 16778 بالوحدات الصحية

كشف عيادات الاسنان
كشف عيادات الاسنان

 صرح  الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأن ادارة الاسنان بالمديرية بقيادة الدكتورة حنان بهاء الدين قامت بالكشف على 12750 مريض فى عيادات الاسنان بالمستشفيات.

 

 تحت اشراف الدكتورة حنان السلخ رئيس قسم الاسنان العلاجى، بينما تم الكشف على 16778 مريض بالوحدات الصحية تحت اشراف الدكتور احمد عبد الحليم رئيس قسم الاسنان الوقائى .

وافاد الدكتور عبد الرحمن محمد ماهر مسئول التثقيف الصحى، بان الادارة اقامت 229 ندوة خلال شهر اغسطس بالوحدات والمستشفيات استفاد منها 2440 مواطن .

100 يوم صحة

واشار ان خدمة التثقيف الصحى اضيفت لادارة الاسنان خلال المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وان ادارة الاسنان قدمت خلال الفترة من يناير 2024 وحتى اغسطس 2024 عدد 971 ندوة حضرها 10333 مواطن من المترددين على عيادات الاسنان بالمستشفيات والوحدات وان ندوات التثقيف مستمرة خلال المرحلة الثانية من المبادرة ايضا.

واضاف ان الندوات التى قدمت اشتملت على موضوعات انتقال العدوى عن طريق الاسنان - وصحة الفم والاسنان - وامراض الاوعية الدموية والقلب وعلاقتها بصحة الفم والاسنان بالاضافة الى تاثير التدخين على الاسنان - وامراض السكر و تأثيرها على صحة الفم والاسنان - وكيفية المحافظة على اسنان الاطفال الرضع - وصحة الفم اثناء الحمل - وصحة الفم لدى الاطفال - وعلاقة هشاشة العظام بصحة الفم - و تاثير المضادات الحيوية على اسنان الاطفال -مشاكل تسوس الاسنان اللبنية عند الاطفال

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