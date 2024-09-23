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الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة غدًا

الطقس
الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، طقس حار رطب نهار على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.

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وقالت هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع أن يشهد غدًا شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن يشهد غدًا رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 والصغرى 22، وسوهاج العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 23، وقنا العظمى 36 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 25، وأسوان العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 26

 

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