القومي للمرأة ينظم ورشة عمل لعضوات وأعضاء وحدة تكافؤ الفرص بـ 3 وزارات

نظم المجلس القومي للمرأة ورش عمل بالتعاون مع وزارة المالية، استهدفت عضوات وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص والادارات المعنية بوضع ومتابعه وتقييم وحوكمة الخطة الاستراتيجية بوزارات الصحة والسكان والصناعة والتموين وبمشاركة ممثلي كافة الهيئات التابعة لهم و ذلك فى اطار بناء قدرات المعنيين بتحقيق مؤشرات استراتيجيه تمكين المراة وبرنامج عمل الحكومة المحدث ٢٠٢٤-٢٠٢٧.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس، والأستاذ محمد السبكى مستشار وزير المالية ورئيس وحدة البرامج والأداء بالوزارة.

وأفتتحت ورش العمل الدكتورة شيماء نعيم تهدف الورشة تعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص بالوزارة لتحقيق مؤشرات الاستراتيجيه وتنفيذ تدخلات الوزارة منذ اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتعرف على التقدم المحرز فى تحقيق محاور الإستراتيجية.

واستعراض الأهداف الاستراتيجية والبرامج الرئيسية والفرعية فى برنامج عمل الحكومة الجديد 2024- 2027 وكيفية وضع الخطط والأنشطة مراعية لاحتياجات المرأة بكافة فئاتها ضمن خطة عمل الوزارة وصياغة المؤشرات، والوصول الى آلية المتابعة الدورية للجهود المبذولة من أعضاء الوحدة فى تنفيذ محاور الاستراتيجية.

كما استعرض محمد السبكي خطوات اعداد الموازنة المقترحة وفق مصفوفة البرامج والآداء المراعي للمساواة بين الجنسيين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، والتطبيق العملى لتحقيق أهداف خطة الوزارة، وأشار إلي تعريف وخصائص وحدة موازنة البرامج والأداء.