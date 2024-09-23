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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يشارك النسخة الرابعة من برنامج "قادة الأنشطة الطلابية"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك المجلس القومي للمرأة فى الحلقة النقاشية الخاصة بالمسابقة النهائية للنسخة الرابعة من برنامج "قادة الأنشطة الطلابية" التي نظمتها مؤسسة شباب القادة بالتعاون مع المجلس وكل من وزارات التضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي المصرية، والصحة والسكان، والشريك الرئيسي تيليكوم _مصر والشريك الاستراتيجي بنك مصر. 

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القومي للمرأة ينظم تدريباً حول التثقيف المالى بمحافظتي البحيرة والغربية

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"القومي للمرأة" يطلق الحملة الإعلامية التوعوية "المرأة المصرية .. مفتاح حياة"

 أكدت دينا حسين عضوة المجلس القومي للمرأة في كلمتها وجود إرادة سياسية داعمة ومؤمنة بأهمية تمكين المرأة، واستعرضت محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، مشيرة إلي الدور المهم الذي تلعبه هذه الاستراتيجية في تمكين المرأة سياسياً، مؤكدة أن تمكين الشباب

ويعد إحدى أولويات المجلس خلال الفترة المقبلة لنقل خبرات الأجيال الحالية للأجيال القادمة.

كما شارك المجلس في لجان تحكيم المسابقة، من خلال ممثليه نهي مرسي رئيس الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس، شيرين ماهر منسقة البرنامج الوطني "نورة"، وولاء سليم المساعد القانوني لمشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة.

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