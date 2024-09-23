انطلاق قمة تكني الإسكندرية 5 أكتوبر

تستعد مكتبة الإسكندرية لاستضافة النسخة العاشرة من قمة تكني الإسكندرية خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر المقبل تحت شعار"عشر سنوات من تلاقي العقول المبدعة" لتحتفل بعقدٍ كامل من الابتكار وريادة الأعمال تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا "DETGD"، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية "FEDCOC"، والراعي البلاتيني، تريانجلز، والراعي الذهبي، Edventures ، والراعي الفضي، سفارة السويد بالقاهرة، والمنظم الرئيسي شركة ماركيد.

ومن المتوقع أن تشهد النسخة العاشرة من قمة تكني حضوراً ضخماً يتجاوز 40,000 مشارك من الخبراء ورواد الأعمال والشباب من مختلف أنحاء العالم، من بينهم أكثر من 200 مستثمر جاهز لدعم المشاريع الواعدة، وما يتخطي 1,000 شركة ناشئة تعرض أحدث ابتكاراتها. مما يؤكد مكانة قمة تكني كالحدث الدولي الأكبر في منطقة البحر المتوسط المتخصص في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، والذي يهدف إلى ربط رواد الأعمال والشركات الناشئة بالمستثمرين والشركات الكبرى، وتوفير منصة مثالية لتبادل الأفكار والمعرفة، وبناء الشراكات.

كما ستضم القمة أكثر من 80 جلسة نقاشية، بالإضافة إلى 100 ورشة عمل تفاعلية تتناول أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا، وفرص الاستثمار في الشركات الناشئة، والتحديات التي تواجه مشهد الاستثمار وريادة الأعمال في المنطقة، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين والمصريين على رأسهم مستشار وزير الاتصالات محمود بدوي، ووزير التربية و التعليم الأسبق دكتور طارق شوقي، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وداليا ابراهيم، الرئيس التنفيذي لدار نهضة مصر للنشر ومؤسس ادفنشرز، ومحمد الراسبي، المدير التنفيذي لصندوق عمان للتكنولوجيا، واحمد الجابري، رئيس العلاقات الحكومية والأداء الاجتماعي لشيل، وجينيفر شوبرلاين، شريك صواري فنتشرز، والفنان محمود حميدة وخالد حميدة، إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة الأخرى.

قال السفير السويدي بالقاهرة، هوكان ايمسجورد: "أنا سعيد للغاية لحضوري قمة تكني بالإسكندرية 2024 في أكتوبر المقبل، احتفالًا بعقد من الابتكار وريادة الأعمال والتعاون عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما تفخر السفارة السويدية بالقاهرة بكونها شريكاً لقمة تكني منذ بدايتها، ونحن سعداء برؤية هذا الحدث ينمو ويزدهر. لقد كانت السويد دائمًا في مقدمة الريادة في مجال التكنولوجيا والتنمية المستدامة، ونحن فخورون بدعم هذه القمة ومنظوماتها النابضة بالحياة التي ترعاها ونحن متحمسون بشكل خاص لرعاية المسابقة التي تدور حول موضوع: الألعاب الإلكترونية. الألعاب ليست مجرد ترفيه؛ بل هي محرك قوي للإبداع والتعليم والنمو الاقتصادي، ونرى فرصًا كبيرة للتعاون بين مصر والسويد في هذا المجال."

وأضاف: "بينما نتطلع إلى المستقبل، نسعى إلى تعزيز شراكاتنا القوية، لا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والآن الألعاب، من خلال الشركات السويدية مثل إريكسون، وسمارت آي، وأسترازينيكا. كما نتطلع إلى بعقدٍ آخر من النجاح لقمة تكني، والذي يمثل القوة التحويلية للابتكار، بالإضافة لاستمرار التعاون المثمر الذي يعود بالفائدة على مجتمعاتنا واقتصاداتنا."

تابع المهندس طارق القاضي، مؤسس قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال قائلًا:"نحتفل اليوم بمرور عشر سنوات من الابتكار والتعاون المثمر الذي ساهم في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة. تواصل هذه النسخة الاستثنائية من قمة تكني إعادة تعريف مشهد التكنولوجيا وريادة الأعمال، ودعم الابتكار والتعاون في مصر وخارجها، وتمثل منصة فريدة لإطلاق العنان للإبداع وحاضنة للأفكار المبتكرة التي تساهم في حل التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، من خلال عقول أبنائنا من رواد الأعمال والشركات الناشئة، للمساهمة في دفع عجلة الابتكار ونمو الاقتصاد الرقمي في مصر والمنطقة، كما توفر فرصًا مثالية لتلاقي العقول المبدعة."

وأضاف: “نحن على ثقة بأن هذه القمة ستسهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير حلول مبتكرة تساعد على بناء مستقبل أفضل وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا وريادة الأعمال”.