"بيك الباتروس للفنادق " المصرية تستحوذ على ٤ فنادق في المغرب هذا العام

كامل أبو على رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية : أنتظروا أفتتاح فندق كلوب سانغو بمراكش ب ٣٥٠ غرفة فبراير ٢٠٢٥

أعلن رجل الاعمال المصرى كامل ابو على - رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق عن استحواذ المجموعة المصرية على ٤ فنادق في المغرب خلال العام الجاري لتزيد بذلك طاقتها الفندقية إلى أكثر من ٢٦٠٠ غرفة فندقية في المملكة المغربية .

الفنادق الجديدة التي ضمتها المجموعة تشمل "كلوب سانغو" ويضم ٣٤٩ غرفة في مراكش التي تُعد المدينة السياحية الأولى في البلاد إضافة إلى "بالميرا بالاس" و"فندق غولف" بإجمالي ٦٤٠ غرفة في نفس المدينة إضافة إلى فندق "قصر الورود" في مدينة أكادير ب ٤١٠ غرفة ويرتقب أن تخضع بعض هذه الفنادق للتجديد على أن تفتح أبوابها للزوار العام المقبل ٢٠٢٥ ..

تُعتبر "بيك الباتروس" إحدى أكبر المجموعات السياحية في مصر ودخلت السوق المغربية في السنوات الماضية بإجمالي استثمارات حتى الآن ٢٠٠ مليون دولار و لديها حالياً سبع فنادق ولا زالت تبحث عن فرص استثمارية أخرى في البلاد بحسب تصريحات كامل أبو علي ونوّه بأن "المملكة المغربية أرض خصبة للاستثمار السياحي"…

يذكر أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية تدير حاليا منتجعات سافوى لو جراند بمراكش وفندق أكوا فن كلوب بمراكش ومنتجع وايت بيتش تاغزوت بأكادير وقد نجحت المجموعة فى العام الماضي في جلب ١.٤ مليون سائح إلى مصروبلغ إجمالي ما استقبلته حتى نهاية أغسطس من العام الجاري حوالي مليون سائح وذلك بفضل السياحة الشاطئية التي تتخصص فيها "بيك الباتروس للفنادق" وتخطط لاعتمادها ذات الاستراتيجية في المغرب .…

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