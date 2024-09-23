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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

 أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين، مقتل 100 شخص بينهم أطفال وإصابة أكثر من 400 في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم على مختلف مناطق لبنان،  وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم". 

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مستشفيات لبنان تستعد لاستقبال الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية

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وتعد هذه الحصيلة الأعلى في يوم واحد منذ بدء المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر 2023.

وتشن القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم الاثنين، موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور، وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان.

وطلبت وزارة الصحة في لبنان من جميع المستشفيات في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل وقف "العمليات الباردة" بهدف معالجة الجرحى، إفساحا بالمجال لمعالجة جرحى الغارات الإسرائيلية.

من جهتها أعلنت وزارة التربية تعليق الدراسة في العديد من المناطق تبعا لتطور الوضع الأمني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أنه أحبط عملية إطلاق صاروخ كروز من أحد منازل جنوب لبنان، محذرا سكان الجنوب اللبناني، بضرورة الابتعاد عن أي مبنى يستخدمه "حزب الله" وعن عناصر الحزب، مشددا على أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو أسلحته يعرض نفسه للخطر".

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي اليوم الاثنين، إن العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان هو حرب إبادة ومخطط يهدف لتدمير القرى والبلدات في لبنان.

وإذ دعا ميقاتي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة للوقوف مع الحق وردع العدوان، جدد التزام لبنان بالقرار 1701 والعمل على وقف الحرب تجنبا "للوقوع في المجهول".

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