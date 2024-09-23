مستشفيات لبنان تستعد لاستقبال الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية

دعت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الإثنين، مستشفيات في جنوب وشرق البلاد للاستعداد لاستقبال جرحى الغارات الإسرائيلية على المنطقة، وفقا لما أوردته وكالة "سكاي نيوز عربية".

وطلبت وزارة الصحة من المستشفيات الواقعة في جنوب البلاد وشرقها لوقف العمليات غير الطارئة لإفساح المجال لمعالجة جرحى الغارات الجوية المكثفة التي تشنها إسرائيل الإثنين تزامنا مع دعوتها السكان للابتعاد عن مواقع حزب الله.

وطلبت الوزارة في بيان "من جميع المستشفيات في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل وقف كل العمليات الباردة بهدف إفساح المجال لمعالجة الجرحى بسبب تمادي العدوان الإسرائيلي على لبنان".

ويشن الجيش الإسرائيلي هجمات "مكثفة" على أهداف تابعة لحزب الله الإثنين، على جنوب لبنان.

وطالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، سكان القرى اللبنانية، للمغادرة فورا، حفاظا على سلامتهم.

وقال هاغاري في مؤتمر صحفي تلا ضربات الإثنين "إلى سكان القرى في لبنان، في الفترة المقبلة سنهاجم أهدافا إرهابية في لبنان".

وحذر: "كل من يتواجد بالقرب من منازل أو منشآت يخفي حزب الله داخلها أسلحته، نحن ندعوكم للابتعاد عنها فورا. حزب الله يعرضكم ويعرض عائلاتكم للخطر".

ويشدد الجيش الإسرائيلي على أنه سيواصل العمل على استهداف منصات إطلاق صواريخ، وبنية تحتية خاصة بحزب الله في مناطق متعددة جنوب لبنان.