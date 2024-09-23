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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

روسيا: خسائر الجيش الأوكراني بلغت ١٧٩٥ جنديا خلال ٢٤ ساعة الماضية

القوات الروسية
القوات الروسية

كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين بأن خسائر الجيش الأوكراني في منطقة العملية العسكرية الخاصة بلغت نحو 1795 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية،  وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم". 

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:

تكبد العدو على يد مجموعة قوات "الشمال" في مقاطعة خاركوف خسائر تبلغ نحو 105 جنود

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها التكتيكي واستهدفت قوات ومعدات عسكرية معادية في خاركوف ودونيتسك، كما صدت 4 هجمات مضادة، فيما خسر الجيش الأوكراني نحو 450 جنديا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على خط المواجهة في دونيتسك ووصلت الخسائر الأوكرانية إلى حوالي 600 جندي

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك وصدت 9 هجمات مضادة، بينما خسر الجيش الأوكراني نحو 440 عسكريا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" وضعها على خط المواجهة، وبلغت خسائر العدو نحو 140 جنديا

ضربت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" تشكيلات معادية في مقاطعة زابوروجيه ومدينة خيرسون، حيث فقدت القوات الأوكرانية حوالي 60 عسكريا

إصابة تجمعات للقوات والمعدات العسكرية للعدو في 135 منطقة

إسقاط صاروخ تكتيكي عملياتي ATACMS أمريكي الصنع، و3 صواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز "نيبتون"، وقنبلتين موجهتين Hammer، وصاروخ HIMARS، و35 طائرة بدون طيار.

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