مفتي الجمهورية يهنئ نظيره الروسي لإعادة انتخابه رئيسًا للإدارة الدينية لمسلمي روسيا

هنأ الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، سماحة الشيخ راوي عين الدين مفتي روسيا، ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للإدارة الدينية لمسلمي روسيا لفترة جديدة تمتد لخمس سنوات.

وأكد المفتي في تهنئته تقديره للشيخ راوي عين الدين ودوره القيادي البارز في تعزيز القيم الإسلامية السمحة وخدمة المسلمين في روسيا. كما أشار إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الشيخ عين الدين في دعم التعايش السلمي بين مختلف أطياف المجتمع الروسي، ودوره المهم في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات.

وأضاف الدكتور نظير عياد أن إعادة انتخاب الشيخ راوي عين الدين تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المسلمون في روسيا لقيادته الحكيمة، مشددًا على أهمية استمرار التعاون المشترك بين المؤسسات الدينية في مصر وروسيا لتعزيز قيم التسامح والاعتدال ومواجهة التحديات المشتركة.

كما أعرب المفتي عن أمله في أن تواصل الإدارة الدينية لمسلمي روسيا جهودها في دعم التواصل بين الجاليات الإسلامية في العالم، بما يسهم في تعزيز الروابط الدينية والفكرية بين المسلمين وتعزيز السلام العالمي.

وفي ذات السياق؛ هنأ الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف سماحة الشيخ راوي عين الدين مفتي دولة روسيا على تجديد الثقة فيه لشغل منصب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا وذلك لخمس سنوات جديدة، متمنيا لفضيلته دوام التوفيق والسداد.

سماحة الشيخ راوي عين الدين

جدير بالذكر أن سماحة الشيخ راوي عين الدين مفتي روسيا ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا نال جائزة الشخصية القرآنية لعام 2024م.

وقد تم انتخاب سماحة الشيخ راوي عين الدين لشغل منصب المفتي عام 1994م وكذلك كرئيس للإدارة الدينية للمسلمين في المنطقة الأوروبية الوسطى، والتي تحولت في عام 1998م إلى الإدارة الدينية لمسلمي الجزء الأوروبي من روسيا، وفي عام 2014، أصدرت وزارة العدل الروسية شهادة تسجيل للإدارة الدينية لمسلمي روسيا.