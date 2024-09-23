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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

دنيا ودين

وزير الأوقاف يهنئ مفتي روسيا بإعادة انتخابه رئيسًا للإدارة الدينية لمسلمي روسيا

الشيخ راوي عين الدين
الشيخ راوي عين الدين مفتي دولة روسيا

هنأ الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف سماحة الشيخ راوي عين الدين مفتي دولة روسيا على تجديد الثقة فيه لشغل منصب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا وذلك لخمس سنوات جديدة،  متمنيا لفضيلته دوام التوفيق والسداد.

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سماحة الشيخ راوي عين الدين 

جدير بالذكر أن سماحة الشيخ راوي عين الدين مفتي روسيا ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا نال جائزة الشخصية القرآنية لعام 2024م.

وقد تم انتخاب سماحة الشيخ راوي عين الدين لشغل منصب المفتي عام 1994م وكذلك كرئيس للإدارة الدينية للمسلمين في المنطقة الأوروبية الوسطى، والتي تحولت في عام 1998م إلى الإدارة الدينية لمسلمي الجزء الأوروبي من روسيا، وفي عام 2014، أصدرت وزارة العدل الروسية شهادة تسجيل للإدارة الدينية لمسلمي روسيا.

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