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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

عاجل.. ميقاتي: العدوان الإسرائيلي على لبنان حرب إبادة ومخطط لتدمير البلدات

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

 قال نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، اليوم الإثنين، إن العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان هو حرب إبادة ومخطط يهدف لتدمير القرى والبلدات في لبنان، وفقًا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم". 

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 ودعا ميقاتي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة للوقوف مع الحق وردع العدوان. 

 وقد ارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على لبنان، حيث نفذت أكثر من 80 غارة على بلدات جنوبية، كما طال القصف منطقة البقاع، بالإضافة إلى مدينة جبيل، وذلك للمرة الأولى.

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