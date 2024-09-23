إعلام إسرائيلي عن مصدر أمني: سلاح الجو سيشن هجومًا واسع النطاق على لبنان

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلي، عن مصدر أمني، أنّ سلاح الجو سيشن هجومًا واسع النطاق في لبنان الساعات المقبلة، ومن المتوقع أن يرد حزب الله بنيران كثيفة على الشمال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

رصدت فضائية الغد فيديو يوضح التصعيد المتبادل بين الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع استمرار تبادل الهجمات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

وأفادت القناة بأن صفارات الإنذار دوت في الجليل الأعلى وجنوب الجولان السوري المحتل جراء صوارخ حزب الله، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 25 صاروخًا من جنوب لبنان تجاه الجليل الأعلى، تم اعتراض عدد منها، بينما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن حزب الله أطلق 45 صاروخًا صوب الجولان والجليل.

فيما أفادت باشتعال حرائق عدة في الجليل الأعلى والجولان السوري المحتل، جراء القصف الصاروخي من جنوب لبنان، مشيرًا إلى أنه صدرت تعليمات للمستوطنين في الجولان والجليل بالبقاء قرب الملاجئ.



وواصل حزب الله اليوم عملياته ضد أهداف عسكرية إسرائيلية، وأعلن قصف مركز لتموضع كتيبة استطلاع 631، التابعة للواء غولاني، في ثكنة راموت نفتالي بالصواريخ.

ووقع إصابة مباشرة لمبنى في راموت نفتالي جنوب الجولان السوري المحتل، كذلك بسقوط صاروخ في منطقة عين زيتيم بالجليل الأعلى.

كذلك أعلن حزب الله استهداف ثكنة زرعيت بالأسلحة ‏الصاروخية، وتحقيق إصابة مباشرة بها، وقصف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع ‏لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا برشقة من صواريخ الكاتيوشا، كذلك، قصف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل برشقة من ‏صواريخ الكاتيوشا.