الخارجية ترأس جلسة مشاورات وطنية مع مبعوث سكرتير عام الناتو للجوار الجنوبي

عقد السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي جلسة مشاورات، بمشاركة الجهات الوطنية، مع السفير خافيير كولومينا القائم بأعمال سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي "الناتو" للشئون السياسية والسياسة الأمنية في أولى زيارته للمنطقة منذ توليه منصبه الجديد كمبعوث سكرتير عام الحلف للجوار الجنوبي.

وتناولت المشاورات التعاون الثنائي بين مصر وحلف الناتو، بما في ذلك "برنامج الشراكة المُصمم بشكل فردي"، و"خطة عمل الحلف للجوار الجنوبي".

وأكد الوفد المصرى الُمشارك الانفتاح على التشاور مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار الإقليمى وصيانة السلم والأمن الدوليين، وهو ما تعكسه كثافة الزيارات الخارجية واستقبال الوفود الزائرة.