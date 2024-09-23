وزير الخارجية يلتقي نظيره المالي على هامش مشاركتهما بالدورة ٧٩ للجمعية العامة بنيويورك

التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، الأحد ٢٢ سبتمبر، وزير خارجية مالي "عبدالله ديوب"، بمقر الأمم المتحدة، على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٩ للجمعية العامة بنيويورك.

استهلّ وزير الخارجية والهجرة اللقاء بتقديم التعازي لنظيره المالي على الهجوم الإرهابي الذي وقع في ١٧ سبتمبر واستهدف أكاديمية تدريب قوات الدرك وجزء من مطار باماكو، مؤكدًا على تضامن مصر ووقوفها بجانب الشعب والحكومة المالية ودعمها لجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف كافة.

تبادل الوزيران الرؤى حول التطورات في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، حيث أكد الوزير عبدالعاطي على استمرار الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل، مستعرضًا رؤية مصر الشاملة في التعامل مع التحديات التي تواجه دول المنطقة، ودعم جهود الحكومات الوطنية ومؤسسات الدولة، وبما يمكنها من الاضطلاع بمهامها في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار، وبسط سيطرتها على أراضيها والتصدي للجماعات الإرهابية.

كما تم خلال اللقاء تناول مجالات التعاون الثنائي، وأعرب الدكتور بدر عبدالعاطي عن التطلع لعقد جولة مشاورات سياسية موسعة بين البلدين، ودفع مسار التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واتفق الوزيران على تكثيف التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.