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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: نتجنب قدر المستطاع الوقوع في المجهول

ميقاتي
ميقاتي

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن العدوان الإسرائيلي على لبنان حرب إبادة ومخطط تدميري يهدف إلى تدمير القرى والبلدات اللبنانية والقضاء على كل المساحات الخضراء، وذلك حسبما جاء لقناة “القاهرة الإخبارية”.

بيان من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي: 

وشدد ميقاتي، على أن الحكومة اللبنانية تعمل على وقف الحرب الإسرائيلية، قائلًا: “نتجنب قدر المستطاع الوقوع في المجهول”.

وأوضح ميقاتي، أن الحكومة اللبنانية تعمل على وقف الحرب الإسرائيلية ونتجنب قدر المستطاع الوقوع في المجهول.

وتابع ميقاتي: "ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن لردع العدوان الإسرائيلي ونجدد التزامنا بالقرار 1701 بشكل كامل".

 وقد ارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على لبنان، حيث نفذت أكثر من 80 غارة على بلدات جنوبية، كما طال القصف منطقة البقاع، بالإضافة إلى مدينة جبيل، وذلك للمرة الأولى.

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