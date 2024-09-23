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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الإثنين

اليورو الأوروبي
اليورو الأوروبي

 ننشر سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأثنين 23-9-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

54.15 جنيه للشراء

54.27 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

53.93 جنيه للشراء

54.28 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

53.93 جنيه للشراء

54.28  جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

54.09 جنيه للشراء

54.25  جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

54.94  جنيه للشراء

54.31  جنيه للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

54.16 جنيه للشراء

54.31  جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

54.11 جنيه للشراء

54.25 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

53.92  جنيه للشراء

54.32 جنيه للبيع

كما ارتفع اليورو إلى 1.1160 دولار، وزاد 0.8 بالمئة خلال الأسبوع، ويقترب من ذروة سجلها في أغسطس عند 1.1201 دولار.

 

 واستقر الدولار عند 142.45 ين، مبتعدًَا عن المستوى المرتفع الذي سجله خلال الليل عند 143.95، مع إبقاء بنك اليابان على هدف سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عند 0.25 بالمئة كما كان متوقعًا على نطاق واسع.

 كما تمسك البنك المركزي الياباني بوجهة نظره بأن الاقتصاد لا يزال في طريقه إلى تحقيق تعاف معتدل.

 وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين في اليابان الجمعة ارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.8 بالمئة في أغسطس آب، في حين بلغ التضخم الكلي ثلاثة بالمئة.

 

 وأبقت الصين على غير المتوقع أسعار الفائدة على الإقراض دون تغيير اليوم.

 وكانت الصين تلمح إلى تدابير تحفيز أخرى، وهو ما سمح به جزئيا التيسير النقدي الكبير الذي تبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مما دفع الدولار إلى أدنى مستوى في 16 شهرًا أمام اليوان.

 وتتوقع الأسواق بنسبة 40 بالمئة أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى في نوفمبر. ومن المتوقع أن يبلغ سعر الفائدة 2.85 بالمئة بحلول نهاية عام 2025.

 وعززت توقعات التيسير النقدي الآمال في استمرار النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وأدت إلى ارتفاع كبير في الأصول التي تنطوي على مخاطر، كما استفادت العملات المرتبطة بالنمو العالمي وأسعار السلع الأولية، إذ تجاوز الدولار الأسترالي 0.6800 دولار أمريكي.

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