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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

أسعار العملات أمام الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين

عملات أجنبية
عملات أجنبية

 تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-9-2024، وفقًا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 48.5 جنيه للشراء، 48.6 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 54.00 جنيه للشراء، و54.27 جنيه للبيع، أما الريال السعودي فسجل 12.89 جنيه للشراء، 12.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين

 

 ووفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

48.5 جنيه للشراء.

48.6 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

54.00 جنيه للشراء.

54.27 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

64.41 جنيه للشراء.

64.74  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.89 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

158.31 جنيه للشراء.

159.37 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.19 جنيه للشراء.

13.23 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.30 جنيه للشراء.

13.32 جنيه للبيع.

 

كما ارتفع اليورو إلى 1.1160 دولار، وزاد 0.8 بالمئة خلال الأسبوع، ويقترب من ذروة سجلها في أغسطس عند 1.1201 دولار.

  واستقر الدولار عند 142.45 ين، مبتعدًَا عن المستوى المرتفع الذي سجله خلال الليل عند 143.95، مع إبقاء بنك اليابان على هدف سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عند 0.25 بالمئة كما كان متوقعًا على نطاق واسع.

 كما تمسك البنك المركزي الياباني بوجهة نظره بأن الاقتصاد لا يزال في طريقه إلى تحقيق تعاف معتدل.

 وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين في اليابان الجمعة ارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.8 بالمئة في أغسطس آب، في حين بلغ التضخم الكلي ثلاثة بالمئة.

 وأبقت الصين على غير المتوقع أسعار الفائدة على الإقراض دون تغيير اليوم.

 وكانت الصين تلمح إلى تدابير تحفيز أخرى، وهو ما سمح به جزئيا التيسير النقدي الكبير الذي تبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مما دفع الدولار إلى أدنى مستوى في 16 شهرًا أمام اليوان.

 وتتوقع الأسواق بنسبة 40 بالمئة أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى في نوفمبر. ومن المتوقع أن يبلغ سعر الفائدة 2.85 بالمئة بحلول نهاية عام 2025.

 وعززت توقعات التيسير النقدي الآمال في استمرار النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وأدت إلى ارتفاع كبير في الأصول التي تنطوي على مخاطر، كما استفادت العملات المرتبطة بالنمو العالمي وأسعار السلع الأولية، إذ تجاوز الدولار الأسترالي 0.6800 دولار أمريكي.

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