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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين

الدولار
الدولار

ننشر سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، اليوم الاثنين 23-9-2024، بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

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أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية خلال التعاملات المسائية

 

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه  للبيع و بنك مصر سعر جنيه للشراء و48.32 جنيه و48.42 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و48.50 جنيه 48.60 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه  للبيع.

سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.32 جنيه للشراء.

48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.52 جنيه للشراء.

48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

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