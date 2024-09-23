وظائف الجمارك 2024.. الشروط والمستندات المطلوبة وكيفية التقديم

وظائف الجمارك 2024.. أعلنت مصلحة الجمارك بوزارة المالية، عن فتح باب التقديم لـ وظائف بالمستويات الوظيفية «العالية / مدير عام».

وتستمر بوابة الوظائف الحكومية، في تلقي التقديم على وظائف مصلحة الجمارك، حتى يوم 7 أكتوبر 2024.

الشروط المطلوبة

مؤهل عالٍ يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

وبالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة قضاء مدة كلية مقدارها 18 عاما على الأقل.

اجتياز برنامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المستدات المطلوية

4 صور شخصية حديثة مقاس 4*6

4 صور من بطاقة الرقم القومى سارية وجه أمامى وخلفي بورقة واحدة

نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل

بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل

كيفية التقديم لوظائف مصلحة الجمارك

تقدم الطلبات والمستندات سالفـة الذكر برسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، وتسلم باليد لمكتب رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بمصلحة الجمارك الكائن مقرها «بمحافظة الإسكندرية - ميناء الإسكندرية باب 14 مبنى A3- قطاع الموارد البشرية - الإدارة المركزية للموارد البشرية - الدور السادس».