سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الإثنين

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين 23-9-2024، بالبنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.90 جنيه للشراء، 12.96 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.93 جنيه للشراء، 12.96 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.93 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.90 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.90 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.91 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.88 جنيه للشراء.

12.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.61 جنيه للشراء.

12.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.86 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.89 جنيه للشراء.

12.98 جنيه للبيع.

كما ارتفع اليورو إلى 1.1160 دولار، وزاد 0.8 بالمئة خلال الأسبوع، ويقترب من ذروة سجلها في أغسطس عند 1.1201 دولار.

واستقر الدولار عند 142.45 ين، مبتعدًَا عن المستوى المرتفع الذي سجله خلال الليل عند 143.95، مع إبقاء بنك اليابان على هدف سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عند 0.25 بالمئة كما كان متوقعًا على نطاق واسع.

كما تمسك البنك المركزي الياباني بوجهة نظره بأن الاقتصاد لا يزال في طريقه إلى تحقيق تعاف معتدل.

وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين في اليابان الجمعة ارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.8 بالمئة في أغسطس آب، في حين بلغ التضخم الكلي ثلاثة بالمئة.

وأبقت الصين على غير المتوقع أسعار الفائدة على الإقراض دون تغيير اليوم.

وكانت الصين تلمح إلى تدابير تحفيز أخرى، وهو ما سمح به جزئيا التيسير النقدي الكبير الذي تبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مما دفع الدولار إلى أدنى مستوى في 16 شهرًا أمام اليوان.

وتتوقع الأسواق بنسبة 40 بالمئة أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى في نوفمبر. ومن المتوقع أن يبلغ سعر الفائدة 2.85 بالمئة بحلول نهاية عام 2025.