انطلاق ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة.. ومخرج الحدث: لديهم قدرات جبارة

تحدث المخرج أحمد فؤاد عن تجربته في إخراج ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، مؤكدًا على اهتمامه بالتفاصيل كافة خلال العمل الذي استمر حوالي أربعة أشهر.

قال المخرج أحمد فؤاد في لقائه مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «استمرينا في العمل 4 أشهر والملتقى به فعاليات عدة وليس الافتتاح فقط».

وتابع: «كنت بروح البروفات أخد طاقة ومحبة من أولادنا المشاركين من ذوي القدرات، فهم لديهم قدرات جبارة ودؤوبين في عملهم والتزام وحضور وكنا قاصدين يكونوا أبطال الحدوتة».

واستكمل المخرج أحمد فؤاد: «ربنا أنعم عليهم بقدرات إنهم يكونوا دؤوبين وحريصين يظهروا بأفضل شكل».

وفيما يخص إمكان تقديمه عمل مسرحي أبطاله من ذوي القدرات الخاصة، علق قائلًا: «جدًا لأنهم حقيقي يستاهلوا ولديهم إمكانات وموهبة بجانب أصوات شاطرة واستعراضات مميزة والنتيجة كانت أفضل مما توقعنا».

واختتم المخرج أحمد فؤاد: «أتذكر أن أول حفلة قدمناها كانت بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطلب بنفسه دخول الأولاد من ذوي القدرات الخاصة مرة أخرى للمسرح ليقول كلمته وسطهم دون تحضير، وبالفعل ثقته كانت في مكانها وتجمعوا حوله بشكل منظم جدًا».