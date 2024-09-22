وزارة العدل تطلق خدمة التصديق المتنقل لكبار السن و ذوي الهمم.. تفاصيل

اطلقت وزارة العدل خدمة التصديق المتنقل لـ كبار السن وذوي الهمم، وخصصت خط ساخن لتلقي طلب هذه الخدمة، ومع بدء تطبيق الخدمة، تلقي مكتب القاهرة للتصديق علي المحررات الرسمية.

جاء ذلك في اطار تنفيذ توجيهات المستشار عدنان فنجري وزير العدل بشأن تقديم حزمة من الخدمات الميسرة لكبار السن وذوي الهمم، وذلك ضمن أنشطة وزاره العدل في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وطلب من كل من المواطن أحمد محمد على حسن ٨٠ سنة ومقيم بمنطقة الظاهر بالقاهرة ،ومن المواطنة نيفين عبد الرزاق محمد وهي والدة مواطن من ذوي الهمم، وبعد التنسيق معهما.

انتقلت سيارة التصديق المتنقل إلى محل اقامة المواطنين وتم تقديم الخدمة ورفع عناء انتقالهما إلى المقر المركزي ،وقد لاقت الخدمة فور اطلاقها استحسان من كبار السن وأهلية ذوى الهمم علي هذه المبادرة من فخامة السيد رئيس الجمهورية.. والتي تساعد علي دمج هذه الفئات في المجتمع وتمكينهم من الخدمات المقدمة من الدولة.

وكان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أعلن عن مشاركة الوزارة في مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، بهدف الاستثمار في رأس المال البشرى، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية.

مشاركة وزارة العدل فى مبادرة بداية

وقال وزير العدل، في فيديو نشر على الحسابات الرسمية لمبادرة "بداية" على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، تحمل في طياتها دليلًا حاسما على معايشة فخامة رئيس الجمهورية للمواطن المصري، والسعي نحو تدبير سبل قضاء حوائجه ومصالحه ووقوفه على ما أهمه وما يهمه من متطلبات حياته، مضيفًا أن هدف المبادرة ينصب على احترام المواطن و ضرورة التعامل معه بما يحفظ عليه كرامته، تقديرًا من سيادته لإنسانيته وأنه صانع حضارة مصر ومصدر فخرها.