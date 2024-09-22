الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

رئيسة الطفولة والأمومة تشهد عرضا مسرحيا يناقش قضايا الأطفال ذوي الهمم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة وعدد من العاملين به عرضا مسرحيا بعنوان "بلاك" بمسرح النهار والذي  ناقش قضية هامة وهي الأطفال ذوي الهمم وذلك بدعوة من السيد الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين، وذلك لإبداء الرأي في الدراما والعروض المسرحية التي تخص الطفل، وجاء ذلك بحضور عدد من الأطفال سفراء المجلس القومي للطفولة والأمومة للمشاركة وإبداء الرأي. 

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وأكدت الدكتورة  السنباطي على الدور الهام الذي يقوم به الإعلام وخاصة المسرح في مواجهة تغيير الوعي المجتمعي والالتزام بمنظومة القيم، ولاسيما القضايا الخاصة بالطفل، وتسليط الضوء على بعض القضايا المجتمعية وعلى رأسها القضايا الخاصة بذوي الهمم و التي تعزز من دعم ومساندة الأشخاص والأطفال القادرون باختلاف وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم.  

وأشادت "السنباطي" بالعرض المسرحي والأداء المميز لكل المشاركين به موضوع العرض ذاته والذي يناقش قضية فتاة من ذوي الهمم استطاعت بالعزيمة والإرادة أن تتغلب على التحديات وتحقق إنجازات عديدة، موجهة الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين على دعوتها لحضور هذا العرض المميز.

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