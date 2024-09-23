«مصر تقطف ثمار استثماراتها الزراعية».. صادرات متزايدة وأسواق جديدة

تعد زيادة الصادرات الزراعية من الأهداف الرئيسية للدول لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي، وسجلت الصادرات الزراعية المصرية 6.5مليون طن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر بزيادة 525ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.

مشروعات استصلاح الأراضي

ويرجع ذلك إلى توسيع مساحات الزراعة من خلال مشروعات استصلاح الأراضي، مما يزيد من الإنتاجية، واستخدام أنظمة ري متطورة، وأساليب زراعية حديثة، مثل الزراعة العضوية والحيوية، لتحسين جودة المحاصيل، وضمان اتباع أساليب إنتاج تتسم بالأمان والجودة، مثل إنشاء أنظمة التكويد لتتبع الإنتاج، وتحسين مرافق التخزين والنقل لتقليل الفاقد وضمان وصول المنتجات الطازجة إلى الأسواق.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، أن هناك عدة خطوات أسهمت في زيادة حجم الصادرات الزراعية، من أبرزها توسع الدولة المصرية في مشروعات استصلاح الأراضي. وقد بدأت هذه الجهود بزراعة 100 ألف فدان في زراعة محمية، إلى جانب مشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة ومشروع الـ 1.5 مليون فدان، وإعادة إحياء مشروع توشكى. كل ذلك ساهم في خلق مساحات واسعة من المحاصيل الفائضة من الخضراوات والفاكهة التي يمكن تصديرها.

أضاف أبو اليزيد أن الدولة اعتمدت على التقنيات الحديثة في الري والتسميد الآمن ومكافحة الآفات، مما أدى إلى التوسع في الزراعة العضوية والحيوية.

هذه الجهود جعلت من السهل توفير منتجات آمنة وقادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية. كما أشار إلى اهتمام الدولة بالجمعيات الأهلية والاتحادات المعنية بالتصدير، مثل اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية ومجلس السلع التصديرية، الذين يعملون بجد لضمان تصدير المنتج المصري إلى الخارج.

صغار المزارعين

وأشار إلى أنه تم إدخال صغار المزارعين في المنظومة التصديرية مؤخرًا، كما أن هناك نشاطًا ملحوظًا للإدارة المركزية للحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة. حيث استحدثت نظامًا جديدًا للتكويد يهدف إلى تتبع عمليات الإنتاج لضمان اتباع الأساليب الزراعية السليمة التي تتسم بالجودة العالية والأمان. وأوضح أن الدولة أنشأت هيئة قومية لسلامة الغذاء لمتابعة عمليات الإنتاج وضمان الحصول على منتجات آمنة وعالية الجودة.

وأضاف أستاذ الزراعة أن إدارة الترويج في الحجر الزراعي نشطة جدًا، مما ساعد مصر على فتح أسواق تصدير جديدة بالتعاون مع الممثلين التجاريين في السفارات. وفي هذه الفترة، بلغ عدد المناشئ التي تم الوصول إليها 164، بما في ذلك أسواق جديدة مثل الولايات المتحدة واليابان وماليزيا، وهي أسواق ليست سهلة المنال. كما أشار إلى التوسع في إنتاج النباتات الطبية والعطرية والتوابل، حيث تمتلك مصر ميزة تنافسية في هذا المجال. وانضمت مصر أيضًا إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية، مما يعزز ثقة المستوردين الأجانب في أهمية الحفاظ على الملكية الفكرية وتحديد هوية ومنشأ الأصناف التي نصدرها.