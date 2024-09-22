" ان لم تتقدم تتقادم" لقاء للعاملين بقطاع الزراعة بجنوب سيناء

التقى اليوم الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء بالعاملين فى لقاء اسبوعى يتجدد بتجدد الأنشطة والخدمات الزراعية، حيث بدء اللقاء بكلمة المهندس سامى العقبى وكيل المديرية الذى رحب بالجميع.

وموجها الشكر للدكتور شطا لعمله الدؤوب وحرصه على أن تتقدم مديرية الزراعة بجنوب سيناء فى كل المجالات وأن تظهر دائما بالصورة المشرفة للقطاع الزراعى على أرض سيناء، وفى لقائه بالعاملين حرص الدكتور شطا على مناقشة ما تم انجازه من الأعمال وبحث خطة العمل للفترة المقبلة.

وفى ذات الوقت وجه الشكر لجميع العاملين لما تم تقديمة من صورة مشرفة خلال الاحتفال بعيد الفلاح.

مؤكدا على أهمية تقديم كافة سبل التعاون الممكنة مع المزارعين وتذليل أى عقبات أو صعوبات تواجههم مع استمرار تكثيف عمل القوافل الزراعية لارشاد وتوعية ونصح المزارعين بالطرق السليمة للزراعة وتعريفهم بأحدث ما وصل اليه العلم من ابحاث وتطبيقات من شأنها تعظيم المحصول والحصول على أعلى عائد مع التقليل من إجمالي التكاليف.

وقد أشار الدكتور شطا إلى ضرورة الإهتمام بمتابعة الأعمال بديوان المديرية ومتابعة المهندسين لمهام عملهم داخل الحقول وبكافة الوديان ، واكد على أهمية متابعة وجرد كافة الأصول المتوفرة بالمديرية أو المخازن والتأكد من الاستفادة بكل ما هو متاح ويمكن استخدامه حفاظا على المال العام.

وقد أشار فى حديثة إلى أهمية مبادرة رئيس الجمهورية ١٠٠ يوم "مبادرة جديدة لبناء الانسان".

والتى تهدف الى تحسين مستوى الخدمات الموجهة للمواطنين وتطويرها وأن يستشعر كل مواطن على أرض الوطن ما تقدمه له الدولة من خدمات أو تطوير فى كافة المجالات المرتبطة بالحياة مختتما لقاءة بالاشارة إلى أهمية التحسين والتطوير المستمر فى أداء الأعمال والمتابعة المستمرة لذلك معبرا بقوله " ان لم تتقدم تتقادم " لحث جميع العاملين على إلار تقاء بمستوى ادائهم وتحسين جودة الأعمال وتطويرها بقطاع الزراعة .