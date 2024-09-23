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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يدعو سكان جنوب لبنان للابتعاد عن المنشآت التابعة لحزب الله

الجيش الاسرائيلي
الجيش الاسرائيلي

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، "سكان جنوب لبنان للابتعاد فورا عن الأماكن والمنشآت التي يستخدمها حزب الله، وفقًا لما أوردته وكالة" سبوتنيك".

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وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في كلمة له، إن "إسرائيل رصدت في الساعات الأخيرة استعداد حزب الله لمهاجمة مواطني دولة إسرائيل"، مضيفًا أن "كل من يتواجد بجوار أو داخل مباني يخفي داخلها حزب الله وسائل قتالية مطالب بالابتعاد عنها فورا".
وتابع هاغاري: "في الوقت القريب سيهاجم جيش الدفاع أهدافًا إرهابية في منطقة لبنان لإزالة التهديدات"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل بدأت بقصف مواقع لحزب الله في لبنان بعد مؤشرات على عزمه إطلاق النار على إسرائيل".
وردا على سؤال حول إمكانية التوغل البري في لبنان، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "الجيش سيفعل كل ما يلزم لإعادة الأمن إلى شمال إسرائيل"، مؤكدا أن الضربات في لبنان ستستمر في المستقبل القريب.
وجدّد هاغاري التأكيد على "عزم الجيش إعادة المستوطنين الإسرائيليين إلى الشمال"، متهمًا "حزب الله" بتحويل جنوب لبنان إلى ساحة مواجهة.

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